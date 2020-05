Movida, Cavallini: “Più posti a sedere già dal prossimo fine settimana”

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Lombardia Ideale sulla movida varesina.

“I gestori di bar e ristoranti ce la stanno mettendo tutta per rispettare le regole e a loro vanno i miei più sentiti complimenti e sostegno. Devo però constatare che la famosa cabina di regia per la Fase2 sta producendo poco o nulla: se si sta lavorando per la ripresa della città, come dicono da Palazzo estense, non è concepibile organizzare una riunione qualche ora prima delle aperture serali del Venerdì chiedendo un ulteriore sforzo di controllo ai gestori dei bar e ristoranti; mi pare che si voglia scaricare sugli esercenti responsabilità che non gli competono.” dichiara Mattia Cavallini – coordinatore del comitato civico del centrodestra Varese Ideale – e prosegue “Auspico che il vice sindaco Zanzi voglia continuare sulla strada del confronto anche con le opposizioni sperando in un cambio di passo gia’ dal prossimo fine settimana. Infine, data la conformazione delle vie della movida, la proposta che voglio lanciare al Sindaco Galimberti, che nelle sue rare apparizioni interviene sempre tardi e mai giocando d’anticipo, è quella di concedere gratuitamente dal venerdì alla domenica l’utilizzo della piazza del tribunale, di piazza Beccaria, piazza Carducci, via Broggi e via Vetera (chiudendole alle auto) per il posizionamento di ulteriori tavolini di bar e ristoranti.”

Conclude Cavallini “Aumentare i posti a sedere, insieme al buonsenso dei cittadini, ci permetterà di ripartire e affrontare questa strana estate in modo più sereno. Noi ci siamo! E terremo alta l’attenzione sempre al fianco del commercio Varesino!”