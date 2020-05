Pacchetto famiglia, Astuti: “Poche risorse“

Poche risorse, già esaurite, e serie difficoltà di connessione. Il Pacchetto famiglia Lombardia diretto a concedere contributi straordinari per il pagamento del mutuo della prima casa e per l’acquisto di strumentazione didattica per l’apprendimento a distanza alle famiglie in difficoltà a causa del coronavirus presenta pesanti limiti. “Innanzitutto – sottolinea il consigliere regionale del Pd, Samuele Astuti – il portale per presentare la domanda funziona male. Già nei giorni scorsi è stato bloccato per ore, come peraltro era già accaduto con la presentazione delle domande per la doti scuola e lavoro, e come avevamo già fatto notare lunedì scorso, con il rischio che a rimanere escluse siano proprio le famiglie che hanno meno strumenti tecnici e più bisogno”.

“Le risorse- conclude Astuti – inoltre sono limitate. Il milione e mezzo di euro stanziato dalla Regione per il fattore famiglia lombardo è andato esaurito in poche ore. Chiediamo che la Regione riesca, con risorse aggiuntive, a rispondere alle domande rimaste inevase e ci aspettiamo che per il futuro, modifichi il metodo di accesso a provvidenze che sono per molti cittadini fondamentali”.