Perde il controllo della moto, ferito un 19enne

Incidente a Malnate tra un’auto e una moto. È successo nel pomeriggio di giovedì 21 maggio poco dopo le 17.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti da parte della Polizia Locale un motociclista di 19 anni di Binago stava percorrendo via Varese quando curvando in via Garibaldi ha perso il controllo della moto. Così ha invaso la corsia opposta, urtando un BMW condotto da un 65enne malnatese.

Il motociclista è stato portato in ospedale in codice giallo.

Per i necessari rilievi e per la rimozione dei mezzi il traffico nella zona è stato difficoltoso fino alle 19.