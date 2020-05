Il premio Strega e il magistrato per i bambini

Questa settimana vi propongo due libri introspettivi e molto interessanti. Il primo è una storia illustrata magistralmente da Sofia Paravicini, l’altro ha appena vinto il premio Strega ragazzi.

La bambina tutta verde

“La bambina tutta verde” è il nuovo racconto dell’ex magistrato Gherardo Colombo.

Dopo oltre trent’anni passati alla Procura della Repubblica di Milano e alla Corte di Cassazione, nel 2007 lascia la magistratura e si dedica, tra le altre cose, alla scrittura.

C’era una volta una bambina tutta verde, che vive in una casa verde che mangia cibi tutti verdi. Quando comincia la scuola si accorge della moltitudine di colori che ci sono e che lei non conosce. Sarà compito della bimba convincere mamma e papà che gli altri colori non sono una minaccia ma una bellissima alternativa al verde.

Un libro che tocca tematiche importanti come il senso di giustizia e l’inclusione.

Sono i bambini a riportare nel mondo degli adulti il potere dell’immaginazione.

“La bambina tutta verde”

di Gherardo Colombo, illustrato da Sofia Paravicini

Salani editore – € 15,90

Nebbia

È Marta Palazzesi che vince il prestigioso premio Strega ragazzi.

Il Castoro pubblica “Nebbia”, un romanzo ambientato nella Londra di fine ‘800 che racconta la storia di Clay, un ragazzino di tredici anni che vive di stenti e di Nebbia, un lupo maestoso rinchiuso in una gabbia del circo e costretto a subire le violenze crudeli del suo domatore.

Clay non si darà pace finché Nebbia non troverà la libertà.

Un romanzo intenso che parla di libertà, del bene e del male, che mostra al lettore che non tutti gli uomini sono cattivi.