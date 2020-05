“Prudenza e protezione, così abbiamo evitato i contagi nelle Rsa ispresi”

Tre Rsa sul territorio comunale, circa 300 posti letto complessivi e 200 operatori impegnati nel settore e nessuna criticità legata all’epidemia. Lasciata la prima fase alle spalle, il sindaco di Ispra, Melissa De Santis, fa il punto della situazione per quanto riguarda il territorio che amministra: «Un primo bilancio che, per quanto riguarda le residenze per anziani, possiamo dire positivo nonostante questo difficile periodo».

Opera Don Guanella a Barza, Ispra Relais e Villa Fiammetta sono le tre strutture ispresi che in queste settimane hanno lavorato per ridurre al minimo ogni possibilità di contagio: «Abbiamo aperto fin dall’inizio un canale di comunicazione diretto con i responsabili delle Rsa che hanno messo in atto con grande impegno una serie di provvedimenti di contenimento – spiega il sindaco -. Ci siamo sentiti ogni due giorni, telefonicamente, per mantenere un aggiornamento continuo sulla situazione. C’è stata una grande responsabilità da parte delle strutture e degli operatori sanitari».

«Le misure di prevenzione – prosegue – sono state adottate fin da subito, prima cioè che diventassero obbligatorie. La più importante credo però sia stata la chiusura della “socialità” delle residenze verso il pubblico, provvedimento adottato con largo anticipo rispetto alle direttive. Non sono stati ospitati pazienti Covid e sono stati inoltre messi in atto i protocolli che poi a metà aprile sono diventati obbligatori per tutte le strutture sanitarie. Mi riferisco ad esempio all’isolamento di pazienti con sintomi sospetti, la possibilità per gli operatori di assentarsi dal lavoro anche in presenza di un solo sintomo e l’utilizzo dei dispositivi di protezione. Voglio ringraziare inoltre gli albergatori che ci hanno offerto la disponibilità per un eventuale “piano B”, da applicare in caso di emergenze, che avrebbero potuto coinvolgere in particolare le Rsa e i lavoratori. Le strutture ricettive ci hanno dato la disponibilità a ospitare nell’eventualità operatori sanitari o pazienti se ce ne fosse stata necessità».».