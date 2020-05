Riapre l’ufficio Tributi, le regole per accedere

Si informa la cittadinanza che da lunedì 18 maggio l’Ufficio Tributi riaprirà al pubblico, esclusivamente su appuntamento (da fissare chiamando il numero dedicato 0331/390472 lunedì e venerdì dalle 8.00 alle 14.00; martedì, mercoledì e giovedì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle14.00 alle 17.00).

Al fine di limitare la presenza di persone agIi sportelli, i cittadini che hanno urgenza di contattare l’ufficio sono invitati a utilizzare la posta elettronica quale modalità preferenziale.

In particolare:

per informazioni su IMU/TASI la mail è tributi.imu.ici@comune.bustoarsizio.va.it;

per informazioni sulla TARI la mail è tributi.tares.tarsu@comune.bustoarsizio.va.it.

In alternativa è possibile chiamare I numeri:

0331/390214 per IMU/TASI;

0331/390215 per la TARI.

In caso di impossibilità ad utilizzare la posta elettronica, è possibile fissare un appuntamento utilizzando il numero di telefono dedicato 0331/390472, tenendo conto delle limitazioni di accesso contemporaneo degli utenti allo sportello.

L’ufficio osserverà i seguenti orari di apertura dal lunedì al venerdì:

Ufficio TARI dalle 8.30 alle 12.30.

Ufficio IMU dalle 8.45 alle 12.45.