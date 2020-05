Riapre il Tennis Bar di Villa Toeplitz

Riapre lunedì 1 giugno il Tennis Bar di Villa Toeplitz, il piccolo chiosco immerso nel verde parco della villa, recentemente messo a nuovo dall’Amministrazione Comunale.

Dopo il difficile periodo di lockdown dovuto all’emergenza Covid-19, riapre uno dei luoghi punti di riferimento dell’estate veresina grazie al lavoro dell’Associazione Coopuf Iniziative Culturali e con diverse novità.

La ripartenza infatti, vedrà regole e restrizioni, ma sopratutto responsabilità per garantire la sicurezza di tutti, clienti e collaboratori. «Ma anche responsabilità nel proseguire un percorso culturale iniziato ormai quattro anni fa, e che anche oggi non ha intenzione di interrompersi – spiegano gli organizzatori – Fatta eccezione per il primo mese di riapertura, con il solo servizio d’asporto, il Tennis Bar in collaborazione con i partner storici e nel rispetto delle normative sulla sicurezza, proporrà ancora concerti, aperitivi, spettacoli teatrali ed eventi culturali per grandi e piccoli».

Gli orari di apertura saranno da lunedì a giovedì dalle 15.00 alle 19.00; da venerdì a sabato dalle 15.00 alle 20.00, salvo eventi serali.