Riaprono le Cornelle, tra nuovi cuccioli e nuovi protocolli di sicurezza

Anche per il Parco Faunistico Le Cornelle è tempo di ripartire. Con nuovi e più stringenti protocolli di sicurezza e tanta voglia di tornare a conoscere gli animali provenienti da ogni parte del mondo.

Non c’è nulla che incarni il desiderio di rinascita più delle specie animali che, tra nascite e innamoramenti, rendono ogni stagione unica”, si legge nella nota diffusa dal parco con riferimento anche alle nuove cucciolate venute al mondo in una primavera speciale di piena quarantena.

Tra le novità introdotte per la riapertura post Covid-19 c’è naturalmente “l’adozione di tutte le prassi igienico – sanitarie richieste dal protocollo governativo”, assicurano dal Parco.

Così come previsto dalle normative l’accesso all’area, di circa 24 mila metri quadrati, avverrà solo rispettando un rigido protocollo di sicurezza che prevede la misurazione della temperatura all’ingresso, che è consentito solo se muniti di mascherine.

All’interno del Parco sono dislocati dispenser con gel disinfettante e guanti monouso.

Verrà inoltre rispettato il distanziamento sociale e, in particolare l’accesso alle due aree coperte “Rettili” e “Foresta Tropicale” così come per l’area “Selva”, sarà contingentato.

Per evitare assembramenti gli ingressi al Parco sono contingentati per questo si incentiva la vendita online dei biglietti con la tipologia “open” che consente l’ingresso con corsia preferenziale ad ingresso diretto. Tutte accortezze fondamentali per tornare a godere dello spettacolo che regalano le tante specie ospitate dal Parco.

Il Parco è ora aperto tutti i giorni, dalle ore 9 alle 19.

Per acquistare il biglietto online: https://www.lecornelle.it/informazioni/biglietti-online/

Il Parco Faunistico Le Cornelle è in via Cornelle 16 a Valbrembo (BG).

Per maggiori informazioni www.lecornelle.it