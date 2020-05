Rivoluzione smart working: come cambiano gli spazi di lavoro tra ufficio e casa

A seguito dell’epidemia da Coronavirus, la quotidianità degli italiani non è stata più la stessa. La situazione ha portato ad una serie di misure restrittive volte ad evitare la diffusione del virus, con le famiglie costrette a restare chiuse in casa, e con le abitudini lavorative stravolte.

Gli uffici e le aziende hanno dovuto chiudere le saracinesche, favorendo il boom di una modalità come il lavoro agile. Proprio lo smart working incarna una delle rivoluzioni più importanti degli ultimi anni, dato che è intervenuto riscrivendo le routine degli italiani. Vediamo dunque come cambiano e si evolvono i tradizionali spazi di lavoro, tra casa e ufficio.

L’evoluzione degli uffici 2.0

Con l’avvento dello smart working, ora le aziende si interrogano sul ruolo degli uffici, che naturalmente è andato modificandosi di pari passo con la rivoluzione del lavoro agile.

Come convertire, dunque, gli spazi di lavoro tradizionali? Alcune società stanno pensando allo sviluppo di un piano di rivalutazione di questi ambienti, con la possibilità di creare sale relax, zone per la meditazione e per la ricreazione. Andrà sempre più spesso di moda il concetto di ufficio open space, in puro stile co-working, e in effetti questa modalità potrebbe essere presto adottata dalle aziende italiane.

Inoltre, dovendo rivoluzionare gli spazi lavorativi, per molte aziende arriverà anche il momento di renderli anche più ecosostenibili, riducendo al contempo i costi. Oggi infatti alcuni operatori, come ad esempio Green Network Energy, propongono delle offerte energia elettrica per partita iva, ovvero dei piani tariffari pensati appositamente per le aziende e le loro esigenze.

Inoltre, oggi spesso l’ufficio si trasferisce a casa nostra, con la necessità di ripensare anche gli spazi domestici in funzione di questa novità. Qualche consiglio utile? Meglio dedicare un angolo specifico al lavoro, attrezzandosi con tutto il necessario e isolando questa zona per evitare distrazioni. Attenzione, perché questa novità modificherà anche il concetto di stile in casa, con ambienti che diventeranno sempre più spesso versatili e polifunzionali. E infatti già ora iniziano a nascere figure come l’interior designer specializzato nella progettazione di “case per lo smart working”.

In sintesi, il lavoro agile è una vera e propria rivoluzione destinata a toccare moltissimi aspetti del quotidiano degli italiani.

Ripensare il mondo del lavoro

Non solo uffici e spazi domestici, perché ci sono altri elementi del mondo del lavoro da rifondare, o che quantomeno necessitano di un intervento diretto. Si fa ad esempio riferimento alla tecnologia, dato che lo smart working richiede un deciso passo in avanti in tal senso, sia da parte delle aziende che dei dipendenti.

In secondo luogo, è anche una questione di competenze, che andranno coltivate in ogni azienda. Cambierà anche il modo di gestire la leadership all’interno delle imprese, e sempre più spesso le persone dovranno collaborare fra loro, nell’ottica del “Noi”.