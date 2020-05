Rovera “vola” nelle gare virtuali: due vittorie e due podi

Gareggiare lontano dalla pista è possibile, ma ovviamente non è la stessa cosa. Tuttavia i simulatori sono una soluzione utile e tutto sommato piacevole in un periodo in cui è vietato disputare le gare vere e possono regalare belle soddisfazioni come quelle colte da Alessio Rovera nello scorso fine settimana.

Il pilota varesino, campione italiano GT Sprint in carica, ha disputato la eRace4Care, gara articolata su quattro prove da svolgersi davanti al simulatore su altrettante piste “elettroniche” e il bottino è stato notevole. Nel primo giorno – sabato 2 – Rovera ha fatto filotto sull’amato tracciato di Monza, conquistando la pole position e poi vincendo la gara accanto al compagno di squadra Luca Lorenzini. Quindi l’equipaggio della Ferrari 488 GT3 è scattato dalla nona posizione sul circuito di Barcellona risalendo poi fino al secondo posto finale sotto la pioggia (simulata) alle spalle di Mosca e Floris.

Alla domenica Rovera e Lorenzini si sono ripetuti con medesimi, ottimi, risultati: vittoria sul circuito di Spa-Francorchamps e piazza d’onore al Nurburgring dietro soltanto a Liberati-Semeraro. Insomma, una serie di piazzamenti che se fossero “traslati” nella vita reale avrebbero portato parecchi punti per il campionato.

Al termine della eRace4Care non è comunque stata stilata una classifica finale ufficiale, perché la competizione virtuale è stata organizzata anche per uno scopo benefico, raccogliere cioè fondi per l’ospedale (riconvertito per la cura di Covid-19) di Tortona. Alle donazioni si è aggiunta un’asta benefica che ha permesso di mettere in palio una tuta utilizzata da Robert Kubica, un ritratto di Ayorton Senna e un simulatore: per partecipare c’è spazio (QUI) sino al 31 maggio.