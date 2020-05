Si ferma il “Giugno mezzanese” ma non la solidarietà

Il Giugno Mezzanese, la popolare manifestazione che coinvolge da molti anni l’intera comunità con eventi di ogni genere, quest’anno non si farà.

Ad annunciarlo il Comitato Organizzatore che lancia però un’interessante proposta: “Il perdurare di questa situazione, ci costringe per il momento, ad annullare la nostra amata manifestazione. Vorremmo comunque lanciare una proposta, a tutti i collaboratori ed a tutti i nostri amici sostenitori e frequentatori della Festa, per aiutare le famiglie che si trovano in difficoltà – dicono-. Insieme ai referenti, abbiamo pensato di raccogliere dei buoni tessera alimentari (si trovano di diversi importi, alle casse di quasi tutti i supermercati di Somma Lombardo) e donarli alle associazioni sul territorio che sono in contatto con le famiglie bisognose.

L’idea della tessera è nata perché nell’immediatezza si sta tamponando con generi alimentari a lunga conservazione ma le famiglie avranno necessità di acquistare anche prodotti freschi. Chi volesse partecipare alla raccolta, potrà acquistare i buoni tessera e consegnarli (anche in maniera anonima chiusi in busta) ai referenti ( Luca Fedeli Mara Poli FerrarioAlberto Ferrario Gabriella Levini Michela Mordenti Tiziana Corini Carmelo Margagliotta Claudio Grossoni James Chiodaroli Davide Iametti ) oppure potrà consegnare la tessera, in busta chiusa, al custode dell’oratorio di Mezzana, in piazza Santo Stefano mettendola nella cassetta della posta.

La raccolta terminerà a metà giugno (data in cui si sarebbe dovuto concludere la Festa ) – conclude il comitato organizzatore – così che in maniera molto differente si sarà svolto il nostro Giugno Mezzanese. Sicuri che, come sempre, saremo in grado anche in questa circostanza di far sentire la nostra vicinanza a chi in questo momento vive una situazione di bisogno, attendiamo di rivedervi presto al Portico”.