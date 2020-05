Si getta da una finestra, grave una donna

Una donna di 47 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere precipitata da una finestra della Rsd La Sacra Famiglia di Cocquio Trevisago.

Si è trattato di un gesto volontario, è accaduto alle dieci e mezza di domenica mattina. La donna è stata soccorsa da automedica e ambulanza e portata in ospedale al Circolo di Varese, in codice rosso (in pericolo di vita). Le sue condizioni sono gravi.