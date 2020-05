I sindaci di frontiera: “Fate riaprire le frontiere”

Riaprite le frontiere. È questa in estrema sintesi il contenuto della lettera che i sindaci dell’alto Varesotto hanno indirizzato ai parlamentari del territorio e a tutti i vertici di Regione Lombardia.

“Le decisioni prese oggi dal governo federale svizzero provocano apprensione e preoccupazione nei Comuni di frontiera -si legge nella lettera- per le ripercussioni che la mancata apertura delle frontiere comporta per le attività economiche e i ricongiungimenti familiari. Vi chiediamo di porre in essere tutte le azioni affinché si concordino tempi certi per il ricongiungimento familiare e la riapertura delle frontiere stesse”.

La lettera è firmata dal Presidente della Associazione Comuni Italiani di Frontiera, Massimo Mastromarino, dal Presidente della Comunità Montana Valli del Verbano, Simone Castoldi, e dal Presidente della Comunità Montana del Piambello, Paolo Sartorio.

La Confederazione elvetica ha infatti deciso di non riaprire le frontiere con l’Italia il 3 giugno. Lo ha annunciato oggi in conferenza stampa la consigliera federale Karin Keller-Sutter, comunicando che la data del 3 giugno è troppo vicina e ipotizzare la riapertura in quella data è prematuro.