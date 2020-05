Sos Malnate cerca infermieri e medici per il centro prelievi

Sos Malnate cerca infermieri professionali e medici in libera professione (con partita Iva) per le attività di prelievo presso l’ambulatorio di Malnate. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’indirizzo mail prelievi.malnate@bianalisi.it o il numero di telefono 0332 860067 (anche via WhatsApp).

«Sos Malnate è vicina alle persone con le persone: 270 volontari, 14 dipendenti, 5 collaboratori in libera professione e 8 giovani in servizio civile».

Per conoscere le ricerche di personale in corso si può visitare il sito https://www.sosmalnate.it/lavora-con-noi/