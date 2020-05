Spaccio in centro a Busto, denunciato un 45enne

Un quarantacinquenne di Arona è stato trovato a Busto Arsizio in possesso di 54 grammi di marijuana, giovedì 20 maggio, dagli agenti della Polizia Locale di Busto. Oltre alla bustina di marijuana, l’uomo aveva con sé 0,64 grammi di cocaina.

Gli agenti, che stavano pattugliando per il centro della città per un controllo dei luoghi di aggregazione e del rispetto, da parte dei locali, delle norme del Dpcm, lo hanno denunciato a piede libero per spaccio.

Sempre durante i controlli gli agenti hanno fermato un 25enne pregiudicato residente a Busto: l’operaio è stato trovato in possesso di un bastone in acciaio lungo 65 centimetri. Il ragazzo è stato denunciato per porto d’armi “atto ad offendere”.

Inoltre, durante i controlli di venerdì 21 maggio, un 50enne di Gallarate è stato trovato in possesso di due dosi di hashish, mentre un 25enne di Lonate Pozzolo di due dosi di eroina.