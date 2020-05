Una “stand by run“ per aiutare i bambini

Una società iscrive i suoi atleti, ognuno dovrà correre per 42 minuti attenendosi ai regolamenti sanitari vigenti, dovrà indossare la divisa della propria società e il pettorale che gli verrà assegnato.

La società raccoglierà i km corsi dai propri atleti (dovranno essere dimostrabili con tracciato gps o foto del garmin e dell’atleta).

L’iscrizione costa 50€ a società e ogni atleta dovrà versare una quota variabile in base al kilometraggio corso (consigliato almeno 1€ km).

Martedì 2 giugno, data simbolo per il Paese, si sarebbe dovuta svolgere la Stì-Varee’, gara di corsa in montagna in salita organizzata da Atletica Verbano ed inserita nel Circuito Grand Prix delle Montagne Varesine.

Atletica Verbano non si ferma ma rilancia e invita tutti gli sportivi a partecipare alla prima edizione della “Stand by team run“, una sfida “virtuale” a squadre dalla finalità assolutamente benefica, dove si potrà tornare a correre per la propria società e contribuire, tutti insieme, a fare squadra a favore del progetto “L’educazione non si ferma” della Fondazione mission bambini onlus.

I partecipanti avranno a disposizione 12 ore (dalle 8 della mattina alle 20 della sera) per effettuare un allenamento di corsa della durata di 42 minuti continui durante i quali percorrere il maggior numero possibile di km indossando obbligatoriamente la divisa della propria società e correndo nel pieno rispetto delle normative del D.P.C.M. volte al contenimento della pandemia da COVID-19 e vigenti il giorno della gara.

La somma dei km percorsi dagli atleti di ogni squadra contribuirà a stilare due classifiche finale di Società: una col totale km percorsi e una coi chilometri percorsi dai migliori 10 atleti.

Per partecipare alla Stand by team run è necessario coinvolgere tanti compagni di squadra: è una sfida per società e non sono ammesse iscrizioni individuali.

Il referente di ogni Società comunicherà ad Atletica Verbano la lista degli atleti partecipanti compilando il modulo da richiedere a info@atleticaverbano.it.

Trovate tutte le informazioni e il regolamento completo sul sito di Atletica Verbano

Pagina facebook dell’evento