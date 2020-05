“Tamponi anche agli operatori della Croce Rossa”

“Il personale e i volontari del 118, della Croce Rossa e delle altre croci sono a tutti gli effetti operatori sanitari in prima linea nell’emergenza Covid e devono essere equiparati a chi lavora negli ospedali per quanto riguarda gli screening di monitoraggio”. Così Alessandro Corbetta, consigliere regionale della Lega, interviene in merito alla sicurezza del personale e dei volontari dei servizi di emergenza sanitaria presenti sul territorio lombardo.

“Ho scritto oggi all’assessore Gallera – prosegue Corbetta – per mettere in evidenza e prestare la massima attenzione a questa necessità, inserendo prima possibile il personale e i volontari delle Croci negli screening di monitoraggio per il Covid-19, ovvero i test sierologici e i tamponi”.

“Le persone che prestano servizio sulle ambulanze – conclude Corbetta – sono le prime a entrare in contatto con i pazienti Covid ed è indispensabile tutelarne la salute, così come avviene per il personale ospedaliero”.