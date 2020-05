Tamponi su base volontaria per la polizia

Giovedì prossimo, 14 maggio, avranno inizio gli esami “tampone“ per Sars Cov-2 destinati agli operatori della polizia di stato presso ogni ufficio presente in provincia di Varese.

Si tratta di test su base volontaria in concerto con le autorità sanitarie provinciali che riguarderà anche il personale dell’amministrazione civile dell’Interno.

Approfondimenti attraverso il sistema dello screening sierologico erano stati richiesto dalle rappresentante sindacali.

In una lettera dello scorso 4 maggio il Siap di Varese propose di sottoporre “i poliziotti della questura ad indagini di screening con i test per il rilevamento degli anticorpi, al fine di individuare eventuali portatori asintomatici, ricerca sierologica, per quanto ancora in via di verifica sull’attendibilità, tuttavia all’oggi unico strumento preventivo noto allo scopo, già in adozione in molte provincie Lombarde“.