Terziario Donna (Confcommercio): curare mente e corpo per ripartire

«Quattro incontri serali per andare oltre. Perché noi donne, soprattutto nelle difficoltà, abbiamo la capacità di guardare avanti». Cristina Riganti, presidente di Terziario Donna Confcommercio provincia di Varese, così introduce la nuova iniziativa del Gruppo dai lei guidato. «La formazione online, gli approfondimenti sui metodi di vendita, le lezioni di web marketing, i corsi sull’utilizzo dei social media in chiave commerciale, in questi mesi ci hanno arricchito, ci hanno fornito strumenti che utilizzeremo per modificare il modo di vendere e di stare sul mercato. Adesso però dobbiamo compiere il passo successivo e farci trovare preparati dal punto di vista psicofisico, perché se corpo e mente non sono pronti ad affrontare la sfida che ci attende, rialzarci sarà più faticoso».

Ed ecco perciò la decisione di andare oltre, rivolgendosi anche al pubblico maschile, («questa battaglia va combattuta e vinta tutti assieme») e soprattutto proponendo tre incontri, ovviamente online, nel corso dei quali l’aspetto psicologico e il benessere fisico saranno messi al centro del dialogo, sostenuto da qualificate professioniste del settore.

“Niente finisce, tutto si trasforma” è il titolo dell’iniziativa. La citazione presa in prestito dal grande Charlie Chaplin sintetizza alla perfezione lo spirito che anima il Terziario Donna in questo momento, unico e senza precedenti, di enorme difficoltà. «Tra tante incertezze una certezza l’abbiamo, quella che dobbiamo essere tutti pronti a ripartire. Senza guardare quello che è stato, ma guardando soltanto a quello che sarà. Dobbiamo accettare di trovarci in un nuovo mondo, dobbiamo iniziare a viverlo cercando delle opportunità che certamente ci saranno». «Noicicrediamo» è il motto del TD, preceduto dall’hashtag.

«Soprattutto nei momenti di difficoltà, soprattutto quando il commercio è pronto ad avere un ruolo trainante nella ripresa economica post lockdown, TerziarioDonnaVareseCè».

IL PROGRAMMA

Sarà Cristina Riganti lunedì 11 maggio (a partire dalle 20.30) a introdurre il programma di videoconferenze, gratuite per le associate, con una diretta Facebook aperta a tutti sulla pagina Facebook di Terziario Donna Uniascom Varese . Si procede giovedì 14 maggio (ore 20.30-22.30) con l’intervento di una psicologa. Tra gli argomenti che verranno affrontati, la leadership al femminile; da presenze passive nei sistemi organizzativi ad agenti proattivi di trasformazione; la gestione del potere e le tecniche di negoziazione. Al termine spazio alle domande e agli interventi. Iscrizioni a questo link

Lunedì 18 maggio (ore 20.30-22.30) Business development executive. Argomenti affrontati: The Pink network; condivisione e collaborazione; formazione per essere preparate; case history sportello business; ripartire da uno strumento come il Personal Branding Canva. Iscrizioni a questo link

Infine, lunedì 25 maggio (ore 20.30-22.30) si parlerà di active lifestyle mentor: la salute al servizio di quella mentale. Indicazioni su come avere cura del nostro corpo, attraverso piccole regole da seguire sull’alimentazione; l’idratazione; la respirazione; il sonno; il movimento. Iscrizioni a questo link