I test sierologici confermano: il virus è circolato poco

Più della metà delle persone in quarantena fiduciaria è risultata negativa al test sierologico. È il dato fornito da Regione Lombardia sugli esami sierologici effettuati dall’inizio di maggio nel territorio di Ats Insubria ( che comprende le province di Varese e di Como).

Le indagini, fino a oggi, sono state effettuate su 116 persone ( su un totale di 159 invitate): di queste 37 sono risultate positive, 60 negative e per 19 il risultato non è stato esaustivo.

74 sono gli operatori sanitari che hanno effettuato l’esame: 5 sono risultati positivi e 9 con esito dubbio.

I soggetti risultati positivi sono stati posti in quarantena e presi in carico per l’esecuzione del tampone.

In tutta la Regione, sono stati effettuati 33.306 test sierologici soprattutto al personale sanitario (25.331 persone) e a chi era stato collocato in isolamento per aver avuto contatti con persone contagiate (7975) da parte del medico di medicina generale o dalle Ats.

« Dalle analisi degli esperti che hanno esaminato gli esiti dei referti – spiega l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera – emergono risultati molto interessanti. Si conferma una limitata siero prevalenza media fra gli operatori sanitari e si consolida l’indicazione in base alla quale le misure di quarantena hanno rappresentato un ottimo sistema per contenere la diffusione del virus: la metà dei cittadini in isolamento domiciliare non ha contratto il Covid e, di conseguenza, non ha rischiato di trasmetterlo. La maggior parte dei cittadini non è mai entrata in contatto con il virus e quindi è potenzialmente suscettibile. Il rischio di nuovi focali è concreto e le misure per la ripartenza devono tenere conto di questo aspetto».

I dati delle altre province evidenziano che le persone poste in isolamento fiduciario sono risultate positive al test sierologica soprattutto nelle province di Bergamo ( 59%) Brescia ( 53,8%) e Sondrio dove, delle 467 poste in isolamento, il 59,5% è risultato positivo.

Le indagini sugli operatori sanitari hanno evidenziato numeri contenuti tra gli operatori sanitari: il 24% nel territorio bergamasco, il 16% in quello milanese e il 15,5% della provincia di Cremona. Alla Sette Laghi i test sul personale sanitario sono partiti il 4 maggio, alla Valle Olona sono partiti oggi.

Tutti i dati

ECCO IL RISULTATO DELLE ANALISI DEI TEST SIEROLOGICI, SUDDIVISI

ATS MILANO: SOGGETTI IN QUARANTENA: 579, di cui 224 positivi

(38,7%), 349 negativi (60,3%) e 6 dubbi (1%);

OPERATORI SANITARI: 2.343 di cui 373 positivi (15.9%); 1933 negativi

(82,5%) e 37 dubbi (1,6%)

ATS BERGAMO: SOGGETTI IN QUARANTENA: 2.603, di cui 1.535

positivi (59%), negativi 950 (36,5%) e 118 dubbi (4,5%);

OPERATORI SANITARI: 4.609, di cui 1.110 positivi (24,1%), 3.391 negativi (73,6%) e 108 dubbi (2,3%);

ATS BRESCIA – Soggetti in quarantena: 937, di cui 504 positivi (53,8%), negativi 418 (44,6%), dubbi 15 (1,6%);

OPERATORI SANITARI: 8.093, positivi 903 (11,2%), negativi 7.102 (87,8%), dubbi 88 (1,1%).

ATS VALPADANA: Soggetti in quarantena: 2.161, di cui 1.016

positivi (47%), 1.065 negativi (49,3%), 80 dubbi (3,7%);

OPERATORI SANITARI: 4.230, di cui 656 positivi (15,5%), Negativi 3.463 (81,9%), 111 dubbi (2,6%);

ATS PAVIA: soggetti in QUARANTENA: 459, di cui 220 positivi (47,9%), 226 negativi (49,2%), 13 dubbi (2,8%);

OPERATORI SANITARI: 3.309, di cui 337 positivi (8,4%), 3.617 negativi (90,6%), 39 dubbi (1%).

ATS BRIANZA: soggetti in QUARANTENA: 653, di cui 226 positivi (34,6%), 413 negativi (63,2%), 14 dubbi (2,1%);

OPERATORI SANITARI: 1.779 di cui 110 positivi (6,2%), 1.654 negativi (93), 15 dubbi (0,8%).

ATS INSUBRIA: soggetti in QUARANTENA: 116, di cui 37 positivi (31,9%), 60 negativi (51,7%), 19 dubbi (16,4%).

ATS MONTAGNA: soggetti in QUARANTENA: 467, di cui 278 positivi (59,5%), 182 negativi (39%), 14 dubbi (3%);

OPERATORI SANITARI: 284 di cui 27 positivi (9,5%), 257 negativi (90,5%), nessun caso dubbio.