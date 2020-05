Torna la Milano Digital Week: l’evento è online

Torna Milano Digital Week, la manifestazione promossa dal Comune di Milano – Assessorato alla Trasformazione digitale e Servizi civici – e realizzata da IAB Italia, Cariplo Factory e Hublab, con il sostegno di Intesa Sanpaolo (main partner) e Nexi (top partner). Un’edizione completamente online a tema “Città trasformata”.

L’apertura è domani, lunedì 25 maggio (ore 14.30) con un saluto istituzionale del Sindaco di Milano, Giuseppe Sala e del Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano (contributo video), cui seguiranno gli interventi di Roberta Cocco (Assessora alla Trasformazione digitale e servizi civici) e degli organizzatori della manifestazione Nicola Zanardi (Presidente di Hublab), Carlo Noseda (Presidente di IAB Italia) e Carlo Mango (Consigliere Delegato di Cariplo Factory), con Fabrizio Paschina (Executive Director Comunicazione e Immagine di Intesa Sanpaolo) e Saverio Tridico (Corporate & External Affairs Director di Nexi).

Segue la lectio magistralis “Per una ripartenza demografica” di Alessandro Rosina, Professore di Demografia e Statistica all’Università Cattolica: partendo da un’analisi della situazione attuale del sistema-Paese, offrirà qualche ipotesi di scenari possibili (in partnership con TIM – ore 15.15).

Si prosegue con l’incontro “Città, emergenza, ripartenza: la risposta digitale dei comuni italiani” (ore 16.00) promosso dall’Assessorato alla Trasformazione digitale e servizi civici del Comune di Milano e in collaborazione con ANCI, per la condivisione delle Best Practices di progetti Digitali realizzati dalle città italiane in risposta all’emergenza COVID-19. L’Italia si è mobilitata per rispondere alle esigenze del cittadino durante l’emergenza e il digitale ha aiutato a rendere possibile tutto ciò. Per questo motivo, all’interno della Milano Digital Week, verranno raccontati i progetti e le soluzioni digitali che i Comuni Italiani hanno sviluppato e adottato per far fronte alle necessità dei cittadini nell’emergenza.

Con la presenza di Marina Ponti, Global Director – UN SDG Action Campaign, viene dato ufficialmente il via al grande Hackathon della Milano Digital Week (ore 17.30).

La giornata inaugurale si chiude (ore 19.00) con una conversazione sul ruolo della tecnologia e sulla sua “doppia anima”, condotta da Daniele Manca (vicedirettore de “Il Corriere della Sera”) con Gustavo Ghidini e Alessandro Massolo, autori del saggio “La nuova civiltà digitale” (Solferino editore).

