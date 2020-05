Un cocktail con Lion Varese Frontiera per brindare (online) ad un nuovo inizio

I giovani del Lion Club Varese Frontiera invitano tutti a partecipare ad un brindisi online che sarà l’occasione per conoscere il colorato mondo dei cocktails e, insieme, un modo per contribuire alla lotta contro il coronavirus.

L’iniziativa, in programma domenica 24 maggio, è organizzata con MemeCocktails.

«Abbiamo unito le forze – spiegano gli organizzatori – e siamo orgogliosi di presentarvi un webinar informativo dedicato alla scoperta del mondo dei cocktails, per un nuovo inizio dopo il lockdown dovuto alla pandemia del coronavirus».

Per partecipare occorre registrarsi su Eventbrite (qui il link)

Chiara, fondatrice di MemeCocktails, azienda toscana da anni sinonimo di qualità nel settore del cockail delivery, racconterà numerosi segreti e aneddoti sul suo lavoro. Per circa un’ora parlerà ai partecipanti di prodotti naturali e di qualità per la preparazione dei cocktail, della strumentazione e degli accessori necessari per preparare cocktail direttamente a casa vostra e delle migliori proposte di abbinamento gastronomico. Infine presenterà tre suoi prodotti cheinsegnerà a degustare.

Il biglietto include la possibilità di scegliere uno o più cocktail realizzati da MemeCocktails che verranno consegnati direttamente a casa dei partecipanti.

Parte del ricavato dell’iniziativa verrà devoluto a supporto delle attività di Cisom per il contrasto all’emergenza Covid-19.