Un importante “lifting” per la via per Bregazzana

La via per Bregazzana è “sotto i ferri” per un lifting molto atteso: sono cominciati infatti i lavori di riasfaltatura della strada. L’ultima volta che sono stati fatti lavori di questa portata risale a circa 40 anni fa, secondo la memoria storica degli anziani della frazione varesina.

«Siamo ancora increduli per questi lavori perché tutto il borgo aveva ormai perso le speranze – spiegano gli Amici di Bregazzana, gruppo di residenti molto attivo su Facebook (sono loro le foto dei lavori, NdR) – Il nostro borgo avrà sicuramente più attrattiva, visto anche gli eventi che abbiamo in programma per il prossimo futuro».

Anche nel borgo le strade sono “In condizioni disperate – Come spiegano a Varesenews – Speriamo che presto si possa intervenire in un luogo che è una perla delle Prealpi e merita di essere sistemato, mantenendo però un’arredo urbano come quello di una volta, con il ripristino del ciottolato che spunta fuori dall’asfalto consumato. Se succedesse, sarebbe come ripristinare un gioiello».