Varese, anche il Caf Coldiretti è “a domicilio”

I documenti arrivano via mail, ordinati e il lavoro è veloce: funziona bene il servizio di 730 online, una novità assoluta che il Caf Coldiretti Varese ha lanciato sul territorio consentendo agli utenti di provvedere ai dichiarativi fiscali praticamente senza muoversi da casa, con il solo vincolo (inderogabile) di passare in ufficio per il tempo necessario alla firma. “Tutto in sicurezza, anche quest’ultimo passaggio è fatto su appuntamento” sottolinea Coldiretti Varese.

“E’ uno strumento al quale sta aderendo la maggior parte dei contribuenti che si appoggiano alla nostra struttura” rimarca Fernando Fiori, presidente della federazione provinciale “Solo i casi più complessi e di necessità richiedono un appuntamento in ufficio, che viene accordato in condizioni di sicurezza, consentendo di accedere singolarmente e con le dovute protezioni nelle nostre strutture. La sicurezza di utenti, cittadini e, ovviamente, del personale è al primo posto. Ma, allo stesso tempo, riusciamo a essere operativi: la semplificazione delle operazioni per i 730, ad esempio, ci consente di essere vicini al cittadino anche a distanza, consentendo all’utente di mandarci quanto necessario direttamente da casa”.

Si tratta, in ogni caso, di una rivoluzione informatica che ha inciso nella vita quotidiana “che ha trovato pronte le nostre stesse imprese agricole, che in queste settimane hanno aumentato l’implementazione degli ausili informatici, sia per quanto riguarda gli adempimenti aziendali, sia per il contatto con il pubblico e con la stessa Coldiretti: ad esempio, attraverso le nostre newsletter tecniche abbiamo informato – continuativamente e pressochè in tempo reale – le imprese su tutti gli aggiornamenti e i provvedimenti di Regione e Governo, riuscendo ad affrontare ogni singolo problema con la massima tempestività possibile.”

E anche ai cittadini che si avvalgono dei servizi fiscali e previdenziali è stata sempre garantita “un’attività di consulenza da remoto, con il dovuto supporto anche via telefono o mail, mentre basterà recarsi in ufficio solo per la firma”.

Ma come funziona, quest’anno, il Modello 730 con l’ausilio del Caf Coldiretti Varese? Al cittadino vengono offerte due alternative: farsi compilare il modello 730 non muovendosi da casa, inviando al Caf tutta la documentazione via mail (all’indirizzo impresaverde.va@coldiretti.it, mettendo nell’oggetto 730 2020 – COMPILAZIONE ONLINE COGNOME E NOME) e recandosi allo sportello solo per la firma, ovviamente su appuntamento (gli addetti provvederanno quindi alla compilazione direttamente da remoto). L’altra opzione è quella di recarsi di persona in ufficio, da fine maggio e previo appuntamento telefonico (0332.291116).

Sul sito web di Coldiretti Varese è disponibile tutta la documentazione in un’area dedicata, compreso l’elenco dei documenti e la casistica particolare (in particolare per i pensionati e per chi ha preso la disoccupazione).