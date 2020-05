Vergiate cerca volontari per il campo estivo

Il centro estivo si farà, ma la cooperativa “L’aquilone” e il Comune di Vergiate cercano volontari.

Le attività estive per i bambini e i ragazzi dai 6 ai 14 anni si terranno dal 15 giugno fino al 31 luglio e saranno diffuse sul territorio della frazione di Corgeno.

Chiunque abbia un po’ di tempo libero da mettere a disposizione per la propria realtà ha tempo fino al 5 giugno per candidarsi come volontario con un messagio a Elena 3386389624. Il messaggio deve contenere: nome e cognome, data di nascita, professione, numero di cellulare, tipo di disponibilità (saltuaria o regolare, a contatto coi bambini o “dietro le quinte”).

Le attività da svolgere sono tante: si va dalla cura degli orti alla preparazione e consegna del materiale per i giochi e i laboratori, ma anche attività come l’allestimento e la pulizia degli ambienti, il controllo degli ingressi, la gestione di alcuni momenti di gruppo, oppure l’aiuto nei compiti.

Per tutti i volontari è previsto un momento di formazione sui dispositivi e sulle norme di sicurezza da rispettare.