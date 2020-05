A Vergiate un aumento di dieci casi Covid ma c’entra il monitoraggio nelle Rsa

Nel report di lunedì 4 maggio è il comune di Vergiate a registrare il maggior aumento di casi di Covid-19: sono ben 10 in più rispetto all’ultimo aggiornamento che porta a 40 il numero di cittadini con un tampone positivo.

Un aumento che, però, ha un spiegazione che no riguarda l’aumento della diffusione della malattia sul territorio comunale. I risultati dei nuovi tamponi riguardano, infatti, un’attività di controllo a tappeto che riguarda la struttura Rsa il Villaggio del fanciullo. Dopo i diversi solleciti della struttura e del sindaco Maurizio Leorato sono stati effettuati un centinaio di tamponi per avere una fotografia precisa della situazione.

Oggi sembra dunque essere arrivato un primo blocco di risultati: si tratta di una decina di tamponi positivi effettuati tra ospiti e personale. «Si tratta di situazioni già sotto controllo – spiega il sindaco Leorato -. Sono tutti isolati in area sicura e in condizioni non gravi».