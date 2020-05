Vizzola Ticino è ancora Covid-free: 0 i contagi registrati

«Siamo ancora a zero contagi. La collaborazione tra amministrazione e cittadini è costante». Il dato rimane sempre lo stesso: Zero contagi. In questi mesi difficilissimi, in una delle regioni più colpite al mondo dal Covid-19, ci sono piccoli paesi che resistono, dove il virus si conosce solo dalla televisione e dai giornali.

Vizzola Ticino è tra quei comuni, fortunati e virtuosi. Fortunati certo, perché il caso rappresenta una componente significativa nella diffusione di un virus. Ma il comportamento dei cittadini e delle istituzioni non può passare inosservato. «Fin dallo scoppio dell’epidemia, abbiamo lavorato alacremente insieme alla Protezione Civile per stare vicini alle persone, soprattutto chi era solo», dice il sindaco Roberto Nerviani, a un anno esatto dalle elezioni amministrative. «Abbiamo consegnato la spesa a domicilio e le mascherine più volte. In paese è appena arrivato un nuovo carico. Adesso ci dobbiamo mettere d’accordo con la ProCiv, ma contiamo di consegnarle nei prossimi giorni».

Roberto Nerviani nel giorno dell’elezione a sindaco, il 26 maggio 2020

Vizzola è il comune più piccolo della provincia di Varese e uno dei più piccoli della Lombardia. 583 abitanti, stando ai dati del 2019. Questo ha sicuramente reso più facile la distribuzione capillare delle mascherine, ma non è un posto così sicuro: diversi residenti lavorano fuori paese, molti dei quali a Malpensa. «Abbiamo diverse persone che lavorano fuori e che hanno continuato a farlo anche durante la quarantena» spiega ancora il sindaco. «Devo dire che si sono comportati veramente bene».

L’auspicio, in paese, è quello di non vedere mai cambiare quella cifra.