2 Giugno, a Castiglione il battesimo civico dei 18enni con la consegna della Costituzione

«Da sindaco vi invito a partecipare attivamente alla vita sociale e politica della collettività, senza mai dare per scontati i diritti per cui i nostri avi hanno combattuto. Siate protagonisti delle vostre vite, proponete idee e realizzate progetti, osate, siate promotori del miglioramento della società. La Costituzione vi ricorda che siete i costruttori del bene comune. Il futuro è vostro e tutto dipende da voi, dalla vostra abilità a difendere i diritti e vivere con responsabilità i doveri».

Questo il messaggio che il sindaco Giancarlo Frigeri allegherà a ciascuna copia della Costituzione che sarà consegnata a tutti i neo maggiorenni del paese. In occasione della festa della Repubblica, infatti, l’Amministrazione comunale di Castiglione Olona ha deciso di coinvolgere i giovani con un gesto importante e dal forte valore simbolico.

Per coloro che hanno compiuto 18anni nel corso dell’anno, infatti, il 2 giugno in paese sarà quindi il momento di sentire il suono dei campanelli di casa e ricevere un dono prezioso direttamente dalle mani degli amministratori. Nessuna cerimonia pubblica, viste le restrizioni di questo periodo, ma un momento intimo in cui questi giovani potranno ricevere i principi su cui si fondò la nostra Repubblica. Oltre a questo, i cittadini sono stati invitati ad esporre il tricolore nelle loro abitazioni, così da unirsi ai monumenti e agli uffici comunali che esibiranno la nostra bandiera.

A impreziosire il dono, il messaggio del sindaco riporterà anche una frase di Piero Calamandrei, dedicata alle giovani generazioni: «Dietro ogni articolo della Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa Carta».