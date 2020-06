2 giugno, la mappa del voto in provincia di Varese

Al referendum del 2 giugno di 74 anni fa, due varesini su tre scelsero la Repubblica. Eppure anche sul nostro territorio si trova qualche roccaforte fedele ai Savoia. Utilizzando i dati disponibili negli archivi storici del Ministero dell’Interno, VareseNews ha ricostruito la mappa di quel voto così importante per le sorti del Paese.

Come si può vedere, la maggior parte del territorio si schierò in favore della Repubblica. A Varese la scelse il 58% dei votanti, a Busto Arsizio il 65,9%, a Gallarate il 64,7%. A Saronno, che all’epoca comprendeva anche il territorio di Uboldo, Origgio e Gerenzano, votò per la Repubblica il 65,8% degli elettori.

Il comune più ferventemente repubblicano si rivelò Crosio della Valle, dove l’87,1% degli elettori scelse di rovesciare casa Savoia. Agra fu invece roccaforte monarchica, con appena il 28,5% dei votanti che voltarono le spalle ai Savoia. Un eccezione, però, su un territorio in prevalenza repubblicano.

Icone realizzate da Freepik su www.flaticon.com