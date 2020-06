A9, chiuso nella notte tra il 4 e il 5 giugno il tratto Como centro-Chiasso

Nella notte tra giovedì 4 e giovedì 5 giugno sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione previste in orario notturno, dalle 22 di giovedì alle 5 di venerdì 5 giugno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso/Svizzera.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, si potrà proseguire su Via Cecilio, Via Pasquale Paoli, Via Napoleona, Via Achille Grandi, Via Innocenzo XI, Via Borgo Vico e Via Bellinzona fino a raggiungere la dogana cittadina di Ponte Chiasso;

sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Como Centro, verso Lainate e in direzione di Chiasso/Svizzera.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni autostradali:

in entrata verso Lainate, Fino Mornasco, al km 29+900;

in entrata verso Chiasso, dogana di Como Brogeda, al km 42+314.