Abbandonano i rifiuti, beccati dalle telecamere della polizia locale

Dopo la pausa dovuta alla emergenza COVID-19, la Polizia Locale dell’Unione dei Comuni di Lonate Pozzolo e Ferno ha ripreso con ancora più intensità l’attività di controllo del territorio ed in particolare nella repressione dell’incivile comportamento dell’abbandono dei rifiuti.

Infatti, dopo l’approvazione del Regolamento sulla videosorveglianza da parte del Consiglio dell’Unione, che ha consentito di poter operare con più celerità e grazie all’acquisto di 6 foto trappole di ultima generazione, la Polizia Locale dopo una puntuale attività di indagine, ha accertato diverse violazioni individuando e sanzionando diversi responsabili dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti.

In particolare, a Lonate Pozzolo è stato identificato un marocchino di anni 40 domiciliato da poco tempo in paese, che è stato sanzionato con 600 euro di multa per violazione art. 192 Testo Unico Ambientale per abbandono diversi sacchi di rifiuti in via Europa. Il quarantenne è stato ripreso dalle foto trappole posizionate dopo che erano stati segnalati ripetuti episodi di abbandono di rifiuti.

A Ferno invece, in pochi giorni sono state accertate quattro violazioni al regolamento comunale per irregolare conferimento della spazzatura in piazza Albino Luciani.

Infatti è stato sorpreso dalle videocamere di sorveglianze un Fernese del 1976 a cui è stata elevata una sanzione di 50 euro cosi come è stata sanzionata una attività con sede in loco. Sempre a Ferno, in via Cesare Battisti sono stati sanzionati due residenti per irregolare conferimento rifiuti.

Il Presidente dell’Unione Nadia Rosa, L’Assessore alla Sicurezza dell’Unione, Filippo Gesualdi, unitamente al Comandante della Polizia Locale Mattei, assicurano che proseguirà l’attività di controllo capillare del territorio sia con l’utilizzo di pattuglie sia per mezzo delle nuove telecamere e delle foto trappole per contrastare efficacemente il deprecabile fenomeno dell’abbandono di rifiuti su tutto il territorio dell’Unione.