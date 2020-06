Acqua non potabile in alcuni quartieri di Varese, oggi l’esito delle analisi

Sono attesi per questo pomeriggio i risultati delle ultime analisi condotte sulla rete che porta l’acqua potabile nelle abitazioni di Sant’Ambrogio e Bregazzana, quartieri di Varese interessati – insieme a Comerio e Barasso – dal problema.

«Speriamo di poter dare presto buone notizie ai cittadini che stanno subendo questo disagio – spiega il sindaco di Varese Davide Galimberti – le analisi ci diranno se potremo revocare le ordinanze e tornare alla normalità».

In questo momento resta dunque in vigore il divieto temporaneo di utilizzo dell’acqua erogata dall’acquedotto per scopi alimentari, anche previa bollitura. È consentito invece l’impiego per l’igiene personale e domestica. Prosegue inoltre la distribuzione dell’acqua con le sei cisterne posizionate nelle aree coinvolte.

Acqua potabile Varese, dove trovare le cisterne

Due cisterne da 15 metri cubi dei Vigili del Fuoco sono state posizionate nel piazzale della Chiesa San Massimiliano Kolbe in viale Aguggiari e una in via Marzorati (in prossimità della scuola materna). Le altre, da un metro cubo ciascuno, si possono trovare in piazza Milite Ignoto a Sant’Ambrogio, nel parcheggio Robarello per Bregazzana e nel piazzale di fronte al cimitero di Bregazzana. Si ricorda ai cittadini di presentarsi muniti di bottiglie, taniche e contenitori adatti.

Le vie di Varese coinvolte dal divieto di utilizzo dell’acqua:

Sant’Ambrogio/Fogliaro

1. via Prima Cappella (sino a civico 5)

2. via Virgilio

3. via Cellini

4. via Taramelli

5. via Robarello

6. via Cereda

7. strada dei Castagni

8. via Colletta

9. via Bormida

10. via Ausonio

11. via Omero

12. via Catullo

13. via Tanaro

14. via Lazzaro Papi

15. via Bossi

16. via della Madonnina

17. via del Mot

18. via Agnesi

19. via Filelfo

20. via Padre Pio da Petralcina

21. via Rossetti

22. via Canetta

23. via Baraggia

24. via Sacro Monte

25. p.zza Milite Ignoto

26. via Bonfanti

27. via Oriani (sino a civico 20)

28. via Manin (da civico 79 a termine via)

29. via Vico

30. vicolo Chiuso

31. via Mulini Grassi

32. via Silvana

33. via Melchiorre Gioia

34. via Bicocca

35. via della Rizzola

36. via Guido d’Arezzo

37. via del Poligono

38. via al Colle

39. via Campestre

40. via Civelli

41. via Vannucci

42. via della Rovere

43. via Bussola

44. via del Sarto (sino a civico 18)

45. via Beato Angelico

46. via Cicchelero

47. viale Aguggiari (da civico 181 sino a termine via)

48. via Fra’ Galgario

49. via Palazzi

50. via Bellotto

51. via Montello (da civico 29 a civico 45 e civico 60)

52. via Guercino (sino a civico 8)

53. via Ronchetto Fé

Bregazzana

1. via per Bregazzana

2. via Mondino

3. via Magnani

4. via San Sebastiano

5. via del Giglio

6. via Pasetti

7. via Motta Antonio

8. via Giovanni Battista Castelli

9. via Monte Martica

10. via Molinetto