Addio ad Alessandro Carletto, fu sindaco di Sesto negli anni Sessanta

Si è spento questa sera, all’Ospedale di Cittiglio, Alessandro Carletto, ex imprenditore sestese e sindaco della cittadina sul Ticino negli anni Sessanta.

Carletto era molto noto a Sesto Calende dove è stato a lungo un riferimento per molti, non solo come rappresentante politico nelle fila della Democrazia Cristiana e istituzionale per le cariche amministrative.

A Sesto Calende era conosciuto e stimato anche per la sua attività di imprenditore: alla sua famiglia si deve la nascita del Maglificio Lisanzese, celebre azienda del tessile, specializzata nella produzione di abbigliamento e lingerie di alta qualità. Fondata nel 1920, l’impresa con sede a Lisanza, è stata portata avanti dai figli fino alla cessione avvenuta alcuni mesi fa.

Alessandro Carletto è stato per molti anni anche il presidente dell’Api, l’Associazione Piccole Industrie, della provincia di Varese. La carica di primo cittadino sestese lo ha visto impegnato invece a partire dal 1960 e fino al ’69.

Tra i primi a ricordarlo, l’ex sindaco e consigliere comunale, Roberto Caielli: “L’ho conosciuto prima come il papà di un amico, poi come avversario politico e infine come amico, sostenitore e consigliere quando è toccato a me con suo figlio Gianni come vice. Una persona speciale che ha dato tanto a Sesto e ai sestesi. Il mio caro abbraccio a Gianni e Fausto”.

Nella foto in alto Alessandro Carletto con alcuni tra i sindaci di Sesto dal 1945 al 2004.