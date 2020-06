Addio allo scrittore Carlos Ruiz Zafón

Lo scrittore catalano Carlos Ruiz Zafón, si è spento a Los Angeles, a 55 anni, dopo una lunga malattia. Era famoso in tutto il mondo per il suo romanzo “L’ombra del vento”. L’ombra del vento, è stato il primo best seller spagnolo della sua generazione ad avere un successo commerciale mondiale, insieme alla Cattedrale del mare di Ildefonso Falcones. In questi vent’anni (il romanzo fu pubblicato nel 2001), il libro ha venduto oltre otto milioni di copie nel mondo, oltre un milione soltanto in Italia.