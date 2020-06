“Aggiungi un pasto a tavola” non ci sarà, ma la solidarietà non si ferma a Varese

Quest’anno l’evento Varesèsolidale organizzata avrà una nuova veste a causa del Coronavirus: non è stata organizzata la consueta cena solidale in piazza San Vittore a Varese “Aggiungi un pasto a tavola”, tuttavia sarà possibile continuare a sostenere l’iniziativa scegliendo la Torta Pane di Sant’Antonio, a fronte di una donazione di 15 euro.

La finalità dell’iniziativa non cambia: il ricavato andrà a sostenere le realtà cittadine che danno da mangiare a chi ha fame e che quest’anno a causa del Coronavirus stanno vivendo una vera emergenza sociale in quanto sempre più persone si rivolgono alle mense di Varese per poter mangiare.

Per partecipare si potrà comunicando le prenotazioni con una mail a tortadipane@ gruppoalpinivarese.it indicando:

NOME COGNOME

INDIRIZZO

RECAPITO TELEFONICO

NUMERO DI TORTE

TIPO DI PAGAMENTO: Contanti alla consegna o bonifico IBAN IT22Z0569610800000020959X67GRU PPO ALPINI VARESE (se utilizzate bonifico indicare nome cognome e numero di torte).

Verrete contattati per concordare la consegna/ritiro che avverrà a partire dal 13 giugno.

«Abbiamo già dimostrato la nostra generosità verso diverse realtà, ora ce lo chiedono le persone più bisognose della nostra città e spero di poter contare come sempre sul sostegno di tutti voi», il ringraziamento anticipato del Gruppo Alpini Varese.