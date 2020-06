“All you need is swim, il nuoto unisce l’Italia”. Parte il progetto che si pone l’obiettivo di riunire tutti i nuotatori in acque libere d’Italia, dal livello più alto a quello dei principianti, in una prima e unica grande gara simbolica del 2020 a cui parteciperà, nuotando, ogni iscritto nel proprio ambiente quotidiano.

«Ci motiva lo sport come veicolo di unione della grande comunità di nuotatori in acque libere di tutta Italia, che siamo certi sia in grado di creare un filo invisibile ma fortissimo tra tutte le spiagge degli oltre 7000 km di costa e gli oltre 1500 bacini lacustri della penisola, stretti in un unico grande battito – spiega Marcello Amirante, presidente della ASD I Glaciali organizzatrice di Italian Open Water Tour Challenge -. Con questa competizione virtuale abbiamo l’obiettivo di far sentire la voce e il bisogno del nostro sport che necessita di quelle organizzazioni e manifestazioni, migliaia ogni anno in tutta Italia, che garantiscono tanto la salute quanto turismo e visibilità a località uniche nel mondo».

TESTIMONIAL E PARTNER

Testimonial dell’evento campioni della nazionale che non hanno bisogno di presentazioni, rappresentando il livello più alto del nuoto in acque libere sia a livello italiano che internazionale: Martina Grimaldi, Alisia Tettamanzi, Simone Ruffini ed Edoardo Stochino, a riprova del carattere nazionale altamente simbolico che ha acquisito la manifestazione.

Il Main Partner dell’evento appare come la perfetta rappresentazione dello spirito di ALL YOU NEED IS SWIM: lo storico Gran Prix Sicilia Open Water FIN unisce così già simbolicamente l’Italia del nuoto in acque libere, dalle spiagge di Trinacria ai laghi lombardi.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE

Tutti gli iscritti concorreranno in una grande classifica finale sulle classiche distante di IOWT: SMILE SWIM di 2500mt e HARD SWIM di 5000mt, divise nelle categorie acqua salata, acqua dolce e piscina (per gli atleti che vogliono partecipare ma non avranno ancora la possibilità di nuotare in acque libere). Suddette classifiche, ricavate dai tempi caricati sul proprio profilo personale di italianopenwatertour.com, uniranno atleti di tutta Italia e luoghi lontani ma mai così uniti. Tutte le informazioni su: https://italianopenwatertour.com/all-you-need-is-swim-race/

PREMIAZIONI A ESTRAZIONE

Oltre ai primi assoluti, che avranno in premio le iscrizioni alla tappa di Italian Open Water Challenge 2020 a Peschiera del Garda il 27 settembre, sono in palio prestigiosi premi tecnici ed iscrizioni a gare di tutta Italia messe a disposizione da Organizzatori che subito si sono mossi a supporto di ALL YOU NEED IS SWIM… IL NUOTO UNISCE L’ITALIA, condividendone spirito e finalità. Tra gli altri tra il novero dei Partner lo Snalsea (circuito di nuoto salentino), gare uniche al mondo come la Da porto a Porto dell’Argentario e la prestigiosa gara austriaca Wörthersee Swim.

La totalità dei premi verrà sorteggiata tra tutti gli iscritti, sia quelli che avranno caricato il file della propria nuotata entro la data di scadenza sia quelli che si sono iscritti per partecipare pur non disponendo del supporto tecnico per inviare la propria prestazione, in una grande diretta sui canali Instagram e Facebook di IOWT.

SOSTEGNO ALL’ISTITUTO TETHYS ONLUS E PATROCINIO LET’S DO IT! ITALY

L’evento nasce con la determinata volontà di sostenere l’Istituto Tethys Onlus, una organizzazione senza fini di lucro specializzata nella ricerca su balene e delfini, con lo scopo di tutelare gli animali e l’ambiente marino, e di sensibilizzare il pubblico attraverso la divulgazione scientifica. In oltre tre decenni di attività ha prodotto uno dei più vasti dataset sui cetacei del Mediterraneo. È stato il primo a concepire e proporre la creazione del Santuario Pelagos per la conservazione dei mammiferi marini del Mediterraneo. Nel Santuario si trova anche l’area di studio del Cetacean Sanctuary Research, uno dei due progetti a lungo termine di Tethys, condotto dal 1990, con l’aiuto di partecipanti da tutto il mondo.

“All you need is swim” può inoltre vantare e contare sulla grande sinergia con Let’s do It! Italy, associazione di tutela ambientale che coordina il World Cleanup Day in Italia: da sempre attiva nella mappatura delle discariche illegali attraverso l’uso della piattaforma TrashOut e l’impatto che queste causano nell’ambiente.

ITALIAN OPEN WATER TOUR CHALLENGE 2020 PRONTO A RIPARTIRE

“Dopo aver ricollocato le prime due (Maccagno domenica 9 agosto e Monate il 30 agosto), siamo pronti a ripartire con tutte e cinque le nostre tappe (con la grande novità Peschiera del Garda)” dice Amirante” ben consapevoli che saranno gare differenti sia per le regole sanitarie sul distanziamento sia per tutti gli aspetti organizzativi che solitamente mettiamo a punto in sei mesi. Siamo però convinti di continuare ad aspettare il via delle autorità competenti anche andando in contro a un drastico calo di iscritti perché tutti gli appassionati sappiamo che contano su di noi per tornare a vivere giornate finalmente leggere e felici dopo questo bruttissimo periodo”.