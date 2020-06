Arriva in bici il diploma per i bimbi dell’asilo Sormani di Lonate

Un bel corteo di biciclette per “diplomare” i bimbi che hanno finito il ciclo della scuola materna e si apprestano a passare alle primarie: il piccolo evento è stato organizzato dalle maestre della Scuola dell’infanzia Sormani di Lonate Pozzolo.

Le maestre hanno formato un corteo in bici – accompagnato da una fiammante 500 d’epoca – e sono andati per le vie della cittadina a consegnare ai bimbi i diplomi. Il giro è iniziato giovedì pomeriggio e ha “bussato” alle porte di venti bambini, per lo più a Lonate centro, ma le maestre hanno pedalato anche per raggiungere i loro piccoli alunni nelle frazioni (una bimba a Tornavento e altri due bimbi a Sant’Antonino).

Ad accompagnare il gruppo, sulla 500 d’epoca, anche il presidente della Fondazione Carlo Sormani, Paolo Arbini. Ovviamente la cerimonia è legata anche alla situazione particolare di quest’anno, in cui i bimbi sono arrivati alla fine dell’anno senza poter frequentare l’asilo e dare un saluto finale alle maestre.