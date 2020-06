Arriva un altro cargo Emirates “medicale” a Malpensa

Emirates SkyCargo, la divisione merci della Compagnia emiratina, continua ad operare con regolarità voli cargo verso Milano, consentendo il trasporto di merci essenziali da e verso l’Italia.

La scorsa settimana un volo Emirates SkyCargo ha trasportato a Milano Malpensa un importante carico, comprendente forniture mediche e dispositivi di protezione individuale (DPI).

Oltre ai voli cargo di linea, Emirates opera anche voli charter aggiuntivi, per rispondere alla domanda. Uno di questi, ad esempio, è arrivato domenica 7 giugno a Bologna, al fine di trasportare diverse tonnellate di forniture mediche.

Con la sua attività, Emirates SkyCargo supporta anche il mercato di esportazione italiano, facilitando il trasporto di merci e offendo soluzioni alle aziende locali che esportano all’estero i propri prodotti. Le principali destinazioni dell’export italiano che viaggia con SkyCargo sono Dubai, Sydney, Brisbane, Perth e Auckland; mentre le merci del Bel Paese più trasportate sono prodotti farmaceutici, prodotti tessili per l’abbigliamento, apparecchiature elettriche e prodotti deperibili, come quelli alimentari freschi.

«Durante questo difficile periodo, Emirates SkyCargo si è impegnata a fondo per supportare l’Italia e il suo mercato, nel quale siamo operativi da quasi 30 anni» dice Danilo Bonfanti, Emirates Cargo Manager in Italia.

«Nonostante il blocco – prosegue Bonfanti – anche quando non abbiamo potuto trasportare passeggeri, i nostri uffici merci di Malpensa sono rimasti aperti e sempre operativi. Durante questa fase abbiamo incrementato le operazioni di carico, creando una nuova rete di rotte mercantili gestite attraverso i nostri aerei passeggeri 777-300ER, al fine di garantire continuità al trasporto di merci e beni essenziali».

Emirates SkyCargo ha aumentato il numero di voli settimanali, programmati per raggiungere oltre 80 destinazioni in sei continenti. Grazie ad un più ampio raggio di azione, SkyCargo è in grado di trasportare merci essenziali, o beni richiesti con urgenza in modo rapido, in tutto il mondo. Emirates garantisce inoltre, ad esportatori e importatori di tutto il mondo, di poter contare sui propri servizi e sulla capacità di carico della flotta di aerei widebody.

Il 21 maggio Emirates ha ripreso i voli per passeggeri verso Milano Malpensa, mentre dal 15 giugno questi saranno disponibili per 30 città. I viaggiatori avranno la possibilità di transitare comodamente nell’hub di Dubai per mettersi in collegamento con Europa, Asia e America. Il 1° luglio la compagnia dovrebbe riprendere a volare anche da Malpensa verso gli Usa, su New York.