Nella notte “salpano” le barche di San Pietro 2020

Si è rinnovata anche quest’anno la tradizione della “barca di San Pietro”: come altri appuntamenti tradizionali ha visto coinvolti anche tanti lettori. In una brocca, in una bottiglia, in un ampio calice… ecco dunque “salpare” le barche di San Pietro realizzate dai nostri lettori.

Galleria fotografica La Barca di San Pietro 2020 4 di 33

Come raccontavamo già alla vigilia nell’articolo di presentazione (molto condiviso sui social, tra i più letti di domenica) l’usanza popolare della Barca di San Pietro è ancora diffusa e radicata nell’Italia settentrionale, non soltanto in Lombardia ma anche in Piemonte, Veneto, nel Trentino fino alla Liguria e il nord della Toscana.

Appuntamento fisso, nella notte tra il 28 e il 29 giugno, giorno in cui ricade appunto la festa di San Pietro: e nella notte ecco formarsi i velieri.

La barca di San Pietro dei lettori – photogallery 1

La barca di San Pietro dei lettori – photogallery 2

La barca di San Pietro dei lettori – photogallery 3

Secondo la tradizione e il folklore, queste figure, che ricordano appunto le vele di una barca, sono create proprio dal Santo e, a seconda di come appaiono, possono indicare un buon auspicio così come un cattivo presagio.