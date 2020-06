Bregazzana, nuovo asfalto dopo 35 anni

Trentacinque anni di attesa, forse di più. E, ora, il nuovo asfalto. Questa mattina il sindaco Davide Galimberti e gli assessori Andrea Civati e Francesca Strazzi sono stati protagonisti a Bregazzana di un confronto con la cittadinanza. Al centro dell’incontro il Piano asfaltature, che porterà un manto stradale rinnovato anche nelle strade interne al borgo, dopo che, nelle scorse settimane, gli interventi avevano interessato via per Bregazzana.

«La politica del fare – afferma il sindaco Davide Galimberti – continua a prendere forma. Bregazzana attendeva interventi da decenni, soprattutto nella sua parte storica. Se da un lato, così, abbiamo i grandi cantieri che cambieranno volto a Varese, dall’altro abbiamo i passi piccoli ma non per questo meno importanti, con gli interventi richiesti direttamente dai cittadini che, compatibilmente con le risorse a disposizione, proseguono in tutti i quartieri della città».

«I cittadini di Bregazzana – le parole dell’assessore ai Lavori pubblici Andrea Civati – ci hanno raccontato che queste strade non venivano asfaltate da trentacinque/quarant’anni. Le asfaltature delle vie interne del borgo sono una cosa molto positiva e si aggiungono ai lavori sull’illuminazione, con gli impianti rinnovati nei mesi scorsi, e al nuovo manto stradale appena realizzato sulla via per Bregazzana».

«Questo – conclude l’assessore ai Quartieri Francesca Strazzi – è un quartiere che sta molto a cuore alla nostra Amministrazione. Negli ultimi periodi i cittadini hanno mostrato una grande vitalità, penso ai vari eventi e alle iniziative che come ufficio Partecipazione vi abbiamo portato in questi anni. Qui abbiamo trovato un tessuto molto fervido di varesini volonterosi; l’intervento a favore di questo particolare e suggestivo borgo era pertanto doveroso. Bregazzana sarà sempre più bella e invitante».

Quello di Bregazzana, però, non è l’unico punto su cui è al lavoro l’Amministrazione. Proprio in queste ore, infatti, i tecnici del Comune sono attivi a Valle Olona, dove hanno già asfaltato via Dolomiti e stanno portando avanti gli interventi in via Mori; il manto stradale rinnovato è poi già arrivato in via Carnia a Giubiano e, nei prossimi giorni, farà altrettanto in viale Piero Chiara.