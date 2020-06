Castellanza Happy Camp 2020, un’estate all’insegna del divertimento

Una “vacanza in città”, vissuta all’interno di un impianto sportivo di eccellenza, con ampi spazi all’aperto e strutture coperte dove poter svolgere tante attività, non solo sportive.

Happy Camp è rivolto a tutti i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni che vogliono godersi l’estate all’insegna di tanto divertimento e della bellezza di crescere insieme.

Quest’anno, in virtù dell’emergenza sanitaria in atto, ogni attività sarà pratica nel rispetto delle normative vigenti nel periodo di svolgimento del camp.

DOVE

Le strutture (palazzetto sportivo, tensostrutture, ampi spazi aperti e coperti, grande parco, ecc…) che ospiteranno l’iniziativa sono ubicate a Castellanza, presso il Palaborsani in via Per Legnano, 3.

ATTIVITA’ PROPOSTE

Tema generale dell’edizione 2020 sarà World Summer Camp: un avventuroso viaggio nel mondo geografico per scoprire nazioni e culture che compongono lo scenario multietnico odierno, a noi sempre più vicino.

Un percorso di crescita culturale, creatività, collaborazione e avventura che si svilupperà nell’arco di tutta l’estate in un susseguirsi di attività che vedranno come protagonisti i ragazzi.

Ogni settimana sarà accompagnata da una nazione-guida, che diventerà spunto per affrontare in modo sempre nuovo e stimolante momenti ludico-creativi-educativi (area di cucina multietnica, area di arte e murales, area orto, area musicale, area relax e lettura, area supporto scolastico e compiti, area gioco libero ecc.) e sportivi (area giochi e attività motorie).

Ogni attività sarà svolta in piccolo gruppo e in spazi e aree opportunamente distanziate, con rapporto numerico educatore/bambini in linea con le disposizioni di legge.

Grande novità dell’anno 2020 sarà data dal fatto che tutti i ragazzi saranno equipaggiati con IGREST, il nuovo sistema che grazie alla sua versatilità e al suo software permette una gestione più efficace, sicura e veloce.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE

La quota settimanale FULL TIME sarà di € 150,00.

Come da decreto ministeriale, sarà possibile usufruire dei bonus babysitter e dei centri estivi come da indicazioni INPS.

All’atto dell’iscrizione sarà necessario versare una quota di adesione pari a € 35,00 comprendente la copertura assicurativa e il materiale fornito e un kit ufficiale dell’Happy Camp contenente 1 pallone personale, 2 magliette camp, 1 pantaloncino, 1 mascherina, 1 bandana, 1 sacca.

L’iscrizione comprende:

accesso a tutte le strutture didattiche e sportive

materiale sportivo

animazione e attività didattica/educativa

Le iscrizioni sono aperte fin d’ora e si chiuderanno il venerdì precedente alla settimana id fruizione. Sarà possibile iscriversi compilando il modulo di iscrizione e versando la quota d’iscrizione, contattando la segreteria dell’ente gestore all’indirizzo mail info@sportpiu.org o chiamando al numero 0331 1710846.

Le famiglie sono invitate ad iscrivere i propri figli al servizio formando in autonomia il gruppo, tale modalità di iscrizione avrà la precedenza rispetto alle iscrizioni singole che saranno accolte e rimarranno in attesa di accettazione fino al raggiungimento della quota numerica opportuna per ogni età (3-5 anni, 5 bambini per gruppo).

CONTATTI

SportPiù & Energicamente

Via De Amicis 5 Castellanza

T: 0331 1710846

info@sportpiu.org

Sito | Facebook | Instagram