Al via i World Summer Camp 2020

La decennale collaborazione tra SportPiù ed Energicamente anche quest’anno dà vita ad un nuovo progetto estivo all’insegna dello sport e del divertimento, in un vortice di emozioni tra le tante e variegate attività ludiche ed educative.

Grazie ai World Summer Camp bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni possono trascorrere una vera e propria “vacanza nel verde”, trasformando le vacanze scolastiche in giornate divertenti e piene di occasioni di apprendimento: giochi, attività ludico-creative, discipline sportive, laboratori teatrali e…nuoto e giochi in acqua in occasione delle gite settimanali!

Quest’anno la massima attenzione è dedicata alla qualità del progetto, attraverso azioni tese a garantire percorsi di sanificazione certificata degli ambienti e degli spazi e attenzione al percorso formativo degli educatori ed istruttori qualificati per un pieno e attivo coinvolgimento dei ragazzi nel rispetto dei protocolli sanitari vigenti.

Sono 6 le sedi attive dei Summer Camp: Castellanza (nr. 2), Olgiate Olona (Idea Village), Rescaldina (Sport Più Center di via B. Melzi) e Gorla Minore… con proposte tutte diverse e da scoprire su www.sportpiu.org o scrivendo a info@sportpiu.org.

Durante l’Edizione 2020 dei Summer Camp di Sport+ ed Energicamente, viaggeremo nel mondo per scoprire nazioni e culture che compongono lo scenario multietnico odierno, a noi sempre più vicino.

Ogni settimana una diversa Nazione, per affrontare insieme – in un modo sempre nuovo e stimolante – momenti ludico-creativi-educativi: cucina multietnica, arte/disegno e murales, orto, musica, relax e lettura, supporto scolastico/compiti, gioco libero e sport con differenti discipline.

La presenza di istruttori sportivi specialisti permetterà non solo di imparare o affinare tecniche sportive, ma anche ad accendere una passione per una disciplina magari poco conosciuta. Grazie agli educatori professionali, le molteplici attività manuali e intellettive presenti nella programmazione diventeranno occasioni di apprendimento e di crescita del bagaglio esperienziale dei ragazzi.

Grande importanza avrà la riscoperta dell’emozione del contatto con la natura, per imparare a conoscere e apprezzarne le sue ricchezze, attraverso laboratori, orienteering e altre attività a tema green!