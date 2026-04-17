Liuc Run, c’è ancora tempo per iscriversi alla corsa di Castellanza
Un evento ancora giovanissimo ma già molto sentito in tutta la Lombardia. Momento clou la competitiva da 10 km, ma in programma anche la non competitiva e la Family Run da 5 km
E’ tutto pronto a Castellanza per la terza edizione della Liuc Run, chiamata domenica a portare avanti il cammino del circuito Running People. Un evento ancora giovanissimo ma già molto sentito in tutta la Lombardia, considerando l’attenzione mediatica che l’evento riscuote e le adesioni che stanno arrivando in gran numero nella sede del comitato organizzatore. La formula di gara è abbastanza semplice: una sfida agonistica sui 10 km, una versione non competitiva sulla stessa distanza e la Family Run di 5 km.
La prova agonistica è il clou di un lungo weekend iniziato già al venerdì con tante iniziative, dal nordic walking a sessioni di allenamento previste al sabato. Coinvolte anche le scuole primarie della zona, abbinando la corsa anche a temi sociali legati all’evoluzione della città, con un concorso a premi per i più giovani con la consegna che ci sarà domenica.
Tornando alla gara, che lo scorso anno ha fatto registrare i successi di Carlo Luciano Bedin in 29’56” e di Ilaria Menatti in 37’11”, la corsa si sviluppa su un tracciato molto veloce e alla portata di tutti con partenza dall’ingresso dell’Università Liuc in Corso Matteotti 22 e arrivo nella vicina Soevis Arena. Lo start è fissato per le ore 9:30. C’è ancora possibilità di iscriversi al costo di 20 euro presso il villaggio gara, sabato dalle 9:00 alle 18:00 e domenica dalle 7:30 alle 9:00, stessi orari per il ritiro di numeri e pacchi gara. Premiazioni a fine gara per i primi 5 corridori assoluti uomini e donne, oltre ai vincitori di ogni categoria.
Per informazioni: Sportpiù
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