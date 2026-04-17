Liuc Run, c’è ancora tempo per iscriversi alla corsa di Castellanza

E’ tutto pronto a Castellanza per la terza edizione della Liuc Run, chiamata domenica a portare avanti il cammino del circuito Running People. Un evento ancora giovanissimo ma già molto sentito in tutta la Lombardia, considerando l’attenzione mediatica che l’evento riscuote e le adesioni che stanno arrivando in gran numero nella sede del comitato organizzatore. La formula di gara è abbastanza semplice: una sfida agonistica sui 10 km, una versione non competitiva sulla stessa distanza e la Family Run di 5 km.

La prova agonistica è il clou di un lungo weekend iniziato già al venerdì con tante iniziative, dal nordic walking a sessioni di allenamento previste al sabato. Coinvolte anche le scuole primarie della zona, abbinando la corsa anche a temi sociali legati all’evoluzione della città, con un concorso a premi per i più giovani con la consegna che ci sarà domenica.

Tornando alla gara, che lo scorso anno ha fatto registrare i successi di Carlo Luciano Bedin in 29’56” e di Ilaria Menatti in 37’11”, la corsa si sviluppa su un tracciato molto veloce e alla portata di tutti con partenza dall’ingresso dell’Università Liuc in Corso Matteotti 22 e arrivo nella vicina Soevis Arena. Lo start è fissato per le ore 9:30. C’è ancora possibilità di iscriversi al costo di 20 euro presso il villaggio gara, sabato dalle 9:00 alle 18:00 e domenica dalle 7:30 alle 9:00, stessi orari per il ritiro di numeri e pacchi gara. Premiazioni a fine gara per i primi 5 corridori assoluti uomini e donne, oltre ai vincitori di ogni categoria.

Per informazioni: Sportpiù