Il costo della logistica in Italia pesa il 10% sulle vendite

A distanza di oltre 20 anni dall’ultima rilevazione ufficiale dei costi della logistica in Italia da parte della Confetra, la LIUC ha creato il Logistics Cost Monitor (LCM) per misurare puntualmente l’incidenza dei costi di trasporto, magazzino e gestione amministrativa sul fatturato delle imprese, pari al 9,9% (9,5% per la manifattura; 10,5% per il commercio). Ciò significa che, per ogni milione di euro di fatturato, un’azienda, in media, ne spende 100.000 di logistica.

I costi gravano maggiormente sulle PMI, dove l’incidenza supera l’11%, a causa dell’incidenza dei costi fissi e, soprattutto, della ridotta dimensione dei quantitativi che non giustificano il ricorso a trasporti, più economici, a carico completo. Inoltre, la minor propensione a “farsi la logistica in casa” amplifica questa inefficienza rispetto alle grandi imprese che fanno, invece, leva sulla qualità dei servizi acquistati in outsourcing dai principali player del settore, abbassando al 9,4% il costo logistico.

Se ne è parlato al convegno organizzato dal Centro sulla Logistica e la Supply Chain (i-LOG) della LIUC – Università Cattaneo, in collaborazione con Columbus Logistics , mercoledì 27 maggio 2026, a cui hanno preso parte i referenti logistici di Ikea, Pirelli, Ferrero, Lucart, Vaillant e Bticino. Presentati, inoltre, i risultati di una ricerca del Centro i- LOG su quanto incidono, oggi, i costi logistici per le aziende dei diversi settori industriali e quali sono le leve concrete per ridurne l’impatto sul conto economico. La ricerca ha coinvolto oltre 400 imprese. Circa la metà dei costi logistici è dovuta alla componente del trasporto che pesa per il 46% sul totale in tutti i settori (metalmeccanico, farmaceutico, beni di largo consumo, automotive, agroalimentare). Oltre al trasporto, il 40% del costo logistico riguarda il magazzino, sia in termini di spazio, sia di addetti, sia di oneri finanziari legati alla presenza delle scorte.

Non è quindi un caso che le leve principali utili ad efficientare la logistica riguardino l’area del trasporto, a cominciare dalla necessità di saturare i viaggi e dalla negoziazione dei contratti con gli autotrasportatori, non più disposti ad abbassare la soglia data la cronica carenza di autisti.

Oltre all’ottimizzazione dei costi di trasporto, altre leve per proteggere marginalità, capitale e competitività sono: la digitalizzazione dei processi e delle attività amministrative, la revisione del network logistico, la formazione del capitale umano per un miglioramento dei processi.

Per il futuro, l’82% dei rispondenti all’indagine si attende un ulteriore incremento dell’incidenza dei costi logistici dettato dall’aumento dei fattori produttivi quali il prezzo del carburante, quello della manodopera e quello per l’adeguamento, ai fini della sicurezza e della maggior sostenibilità, dei magazzini.

≪L’efficienza nella logistica non si ottiene con una terapia d’urto ma è la conseguenza di un agire quotidiano≫, commenta Fabrizio Dallari, professore Ordinario di Logistica e Supply Chain Management alla LIUC. ≪Ispirandosi a Confucio, che diceva: “L’uomo che sposta una montagna comincia portando via piccole pietre”, anche i logistici devono ricercare aree di miglioramento in ogni cosa che fanno, giorno dopo giorno. La politica di piccoli passi è stata anche il principio ispiratore della nostra decennale di collaborazione con Columbus Logistics, che ci fatto crescere reciprocamente≫.

Stefano Bianconi, Direttore Generale Columbus Group, dichiara: ≪ La logistica oggi rappresenta un settore sempre più strategico per la competitività delle imprese e per lo sviluppo del sistema economico. Per questo, da oltre dieci anni collaboriamo con LIUC – Università Cattaneo con l’obiettivo di diffondere cultura logistica e creare un confronto concreto tra mondo accademico e imprese. In questi anni Columbus è cresciuta ed evoluta fino ad arrivare oggi alla nascita di Columbus Group, ed è per noi particolarmente significativo aver presentato questo nuovo percorso proprio all’interno di un contesto che da sempre promuove innovazione, competenze e visione per il futuro del settore≫.

Da oltre dieci anni, Columbus Logistics affianca LIUC nella progettazione e realizzazione di questo ciclo di convegni, contribuendo attivamente alla diffusione della cultura logistica sul territorio e rendendo possibile la partecipazione gratuita all’evento. Un appuntamento che, anno dopo anno, si conferma tra i più rilevanti per il settore, capace di attrarre professionisti, manager e aziende interessati ad affrontare con approccio concreto le sfide della logistica contemporanea.