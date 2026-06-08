Mattia Bellucci, gran colpo sull’erba di Stoccarda: battuto Davidovich Fokina
In Germania il castellanzese si impone in tre set sullo spagnolo, numero 22 al mondo e settima testa di serie del torneo ATP 250
La stagione sull’erba di Mattia Bellucci non era iniziata con un acuto: settimana scorsa il tennista di Castellanza ha infatti perso a Birmingham con l’australiano Bolt. Ma al secondo tentativo il mancino che ha appena compiuto 25 anni si è preso la rivincita con gli interessi. Nel primo turno del Boss Open di Stoccarda (ATP 250), Bellucci ha eliminato lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, numero 22 del mondo e testa di serie numero 7 del torneo.
Un gran colpo, quello del giocatore varesotto: bandana e pantaloncini viola, Bellucci si è imposto per 6-2 6-7 6-1, ottenendo il secondo successo sul 27enne di Malaga, in quello che è stato il primo confronto su erba tra i due. Mattia ha iniziato alla grande, breakkando l’avversario al terzo gioco e conducendo senza tentennamenti gli scambi tanto da chiudere il primo set sul 6-2 in appena 28′. Davidovich ha reagito nel secondo parziale riuscendo infine a strappare il servizio all’ottavo gioco. L’azzurro però ha replicato con un controbreak mandando la contesa al tie-break; qui lo spagnolo l’ha spuntata di un soffio (7-5) impattando la partita.
Nel terzo e decisivo set però si sono riviste la miglior versione di Bellucci e quella più scialba dell’andaluso: l’allievo di Fabio Chiappini ha continuato a servire in modo incisivo (ben 13 ace totali) ma anche a gestire bene la seconda, Davidovich invece ha concesso troppo all’azzurro e si è ritrovato sotto 5-0. A quel punto è arrivato l’unico game per lo spagnolo con Bellucci che ha rischiato qualcosa nel gioco successivo, ma è riuscito a chiudere la contesa senza altri rischi.
Al secondo turno sull’erba di Stoccarda, Bellucci – unico italiano in tabellone – troverà il vincente dell’incontro tra il tedesco Yannik Hanfmann e lo statunitense Aleksandar Kovacevic, entrambi più esperti e con una classifica migliore del castellanzese, ma tuttavia avversari alla portata di Mattia. A patto di bissare le buone cose mostrate all’esordio contro un rivale sulla carta di livello superiore come Davidovich.
TELEGRAM – IL CANALE DI VARESENEWS DEDICATO A MATTIA BELLUCCI
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Tommaso Guidotti su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
Fabio Rocchi su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
principe.rosso su Ragazzini spaccano con un martelletto il vetro di un autobus di Autolinee Varesine, l'azienda: "Siamo esasperati"
robertolonate su Cade da un'impalcatura in un cantiere a Tradate, operaio soccorso dai vigili del fuoco
SABY24 su I genitori di un bimbo sono sordi, a Cocquio Trevisago una classe impara la lingua dei segni per la recita di fine anno
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.