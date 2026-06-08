Mattia Bellucci, gran colpo sull’erba di Stoccarda: battuto Davidovich Fokina

La stagione sull’erba di Mattia Bellucci non era iniziata con un acuto: settimana scorsa il tennista di Castellanza ha infatti perso a Birmingham con l’australiano Bolt. Ma al secondo tentativo il mancino che ha appena compiuto 25 anni si è preso la rivincita con gli interessi. Nel primo turno del Boss Open di Stoccarda (ATP 250), Bellucci ha eliminato lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, numero 22 del mondo e testa di serie numero 7 del torneo.

Un gran colpo, quello del giocatore varesotto: bandana e pantaloncini viola, Bellucci si è imposto per 6-2 6-7 6-1, ottenendo il secondo successo sul 27enne di Malaga, in quello che è stato il primo confronto su erba tra i due. Mattia ha iniziato alla grande, breakkando l’avversario al terzo gioco e conducendo senza tentennamenti gli scambi tanto da chiudere il primo set sul 6-2 in appena 28′. Davidovich ha reagito nel secondo parziale riuscendo infine a strappare il servizio all’ottavo gioco. L’azzurro però ha replicato con un controbreak mandando la contesa al tie-break; qui lo spagnolo l’ha spuntata di un soffio (7-5) impattando la partita.

Nel terzo e decisivo set però si sono riviste la miglior versione di Bellucci e quella più scialba dell’andaluso: l’allievo di Fabio Chiappini ha continuato a servire in modo incisivo (ben 13 ace totali) ma anche a gestire bene la seconda, Davidovich invece ha concesso troppo all’azzurro e si è ritrovato sotto 5-0. A quel punto è arrivato l’unico game per lo spagnolo con Bellucci che ha rischiato qualcosa nel gioco successivo, ma è riuscito a chiudere la contesa senza altri rischi.

Al secondo turno sull’erba di Stoccarda, Bellucci – unico italiano in tabellone – troverà il vincente dell’incontro tra il tedesco Yannik Hanfmann e lo statunitense Aleksandar Kovacevic, entrambi più esperti e con una classifica migliore del castellanzese, ma tuttavia avversari alla portata di Mattia. A patto di bissare le buone cose mostrate all’esordio contro un rivale sulla carta di livello superiore come Davidovich.

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