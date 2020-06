Partiti i centri estivi di Castellanza, lo sforzo del Comune per tenere i prezzi bassi

Sono sette i centri estivi accreditati dal Comune di Castellanza fino ad oggi e il sindaco Mirella Cerini, insieme all’assessore ai Servizi Sociali Cristina Borroni, li hanno presentati questa mattina (venerdì) alla stampa. A quelli attualmente accreditati se ne potranno aggiungere degli altri in quanto la procedura è aperta ma al momento il totale di posti previsti per le diverse fasce di età (0-3, 3-6, 7-17) è di 515 e la maggior parte sono già partiti con le attività.

Al fine di favorire un’adeguata risposta ai bisogni della cittadinanza l’Amministrazione Comunale in accordo con Csp, Castellanza Servizio Patrimonio, ha messo a disposizione attraverso rispettive manifestazioni di interesse, gli spazi del PalaBorsani a tariffe calmierate con il Legnano Basket, e quelli del plesso delle scuole Leonardo Da Vinci a titolo gratuito. Gli altri si svolgeranno all’interno degli asili Pomini e Soldini, alla scuola materna Montessori di Acof, nella materna Cantoni e alla Corte del Ciliegio con la cooperativa La Banda e la cooperativa Energicamente.

Importante lo sforzo messo in campo dall’amministrazione per mantenere i costi più bassi possibile per le famiglie e per questo è stato creato un fondo da 96 mila euro (con 22 mila euro di finanziamento dallo Stato, risorse dell’azienda del Medio Olona e risorse del Comune). Lo scorso 24 giugno, con una delibera, l’Amministrazione Comunale ha quantificato il valore dei voucher che verranno erogati agli enti gestori, tenendo conto dell’effettivo inizio delle attività del Centro Estivo, per abbattere le rette a carico delle famiglie castellanzesi fino al 50%.

Ecco il valore del voucher, per bambino/ragazzo a settimana:

0-6 anni – 70 euro per frequenza a tempo pieno e 60 euro per frequenza part-time

7-17 anni – 60 euro per frequenza a tempo pieno e 30 euro per frequenza part-time

I voucher saranno erogati anche agli enti gestori che si sono accreditati presso gli altri Comuni dell’Ambito (Fagnano Olona, Olgiate Olona, Solbiate Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore e Marnate) nel caso in cui abbiano ragazzi di Castellanza tra gli iscritti. E’ garantito così l’abbattimento delle rette di frequenza anche per chi è iscritto ad un Centro Estivo accreditato in uno dei Comuni dell’Ambito.

E’ stata, inoltre, prevista la possibilità di un ulteriore contributo economico al netto del voucher, per le famiglie in situazione di fragilità economica, e per le famiglie che hanno scelto di iscrivere i propri figli in un centro non accreditato, applicando i parametri relativi ai servizi scolastici. La richiesta dovrà essere effettuata presso l’Ufficio Servizi Sociali, previo appuntamento da fissare telefonando al numero 0331 526248.

«Ringrazio gli Enti che si sono resi disponibili ad organizzare un centro estivo – dichiara il Sindaco della Città di Castellanza, Mirella Cerini – che in un periodo come questo, in cui le famiglie hanno sostenuto il peso maggiore delle conseguenze dell’emergenza covid, diventa ancora più prezioso, e ringrazio gli uffici che in queste settimane hanno lavorato per garantire agli Enti Gestori la possibilità di partire con servizi di qualità e svolti in piena sicurezza per i bambini e i ragazzi».

«Abbiamo coniugato due obiettivi importanti – dichiara infine l’Assessore alle Politiche Sociali della Città di Castellanza, Cristina Borroni – il sostegno alle famiglie con l’abbattimento delle rette a loro carico e il sostegno agli Enti del Terzo settore che hanno così avuto un’ occasione per ripartire dopo il periodo di limitazione o addirittura di chiusura delle loro attività».

L’appello dell’amministrazione, infine, è quello di riempire i posti disponibili (in particolare per la seconda metà di luglio) e di sfruttare al massimo un’opportunità a disposizione dei bambini, che in questo modo possono tornare a socializzare, e dei loro genitori che hanno pagato un prezzo alto in questi lunghi mesi di emergenza coronavirus.