Curon, la serie tv con gli effetti speciali made in Saronno è la più vista su Netflix

Dopo una settimana dall’uscita su Netflix, “Curon”, la nuova serie supernatural drama girata in Alto Adige sul lago di Resia, è in testa agli indici di ascolto del canale tv a pagamento, stabilmente in prima posizione tra le più viste in Italia, ma apprezzata anche in Germania, in Sud America e negli USA, dove le recensioni sono più che positive.

Mistero, leggenda e realtà si fondono per dare vita ad un racconto capace di trasportare gli spettatori in un incredibile viaggio alla scoperta di se stessi e della propria identità. Ad occuparsi degli effetti speciali e del make up è stato Andrea Leanza, 38enne saronnese, che ci ha raccontato come è stato lavorare nella serie:

Due i registi dietro la macchina da presa di “Curon”: Fabio Mollo, che ha diretto i primi 4 episodi e Lyda Patitucci che ha diretto gli ultimi 3. La scrittura è affidata a Ezio Abbate insieme agli autori Ivano Fachin, Giovanni Galassi e Tommaso Matano.

La trama di Curon

Anna è appena tornata a Curon, sua città natale, insieme ai suoi gemelli adolescenti, Mauro e Daria. Quando Anna scompare misteriosamente, i ragazzi dovranno intraprendere un viaggio che li porterà a svelare i segreti che si celano dietro l’apparente tranquillità della cittadina e a trovarsi faccia a faccia con un lato della loro famiglia che non avevano mai visto prima. Scopriranno che si può scappare dal proprio passato ma non da se stessi.

Chi sono i protagonisti di Curon

I protagonisti della serie sono: Valeria Bilello (Anna), Luca Lionello (Thomas), Federico Russo (Mauro), Margherita Morchio (Daria), Anna Ferzetti (Klara), Alessandro Tedeschi (Albert), Juju Di Domenico (Micki), Giulio Brizzi (Giulio), Max Malatesta (Ober) e Luca Castellano (Lukas).

Dove è stato girato

Le riprese della serie si sono tenute a Curon Venosta (Alto Adige). Le riprese si sono svolte lo scorso inverno nell’arco di tre mesi. In particolare, la troupe ha allestito il set a Bolzano, soprattutto in Val Venosta tra Curon e Malles, ma anche sul Lago di Caldaro e a San Felice.