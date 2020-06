Dimesso anche l’ultimo paziente dall’ospedale in Fiera a Milano

Anche l’ultimo paziente è stato dimesso dall’ospedale in Fiera di Milano, il presidio ospedaliero d’emergenza nato al culmine della crisi sanitaria dovuta al Coronavirus.

Proprio il sottoutilizzo dell’ospedale, costruito in fretta e furia dalla Regione, è stato al centro di una grossa polemica politica.

Nell’aula consigliare del Pirellone, rispondendo durante il question time ad un’interrogazione del Pd Fabio Pizzul, l’assessore regionale al welfare Giulio Gallera ha risposto sul futuro della struttura.

“I due ospedali che in Lombardia sono stati realizzati in Fiera a Milano e Bergamo avranno “un ruolo specifico” nel piano che la Regione presenterà al governo il 17 giugno per l’aumento dei letti di terapia intensiva sul territorio”, ha spiegato l’assessore.

“Il progetto – ha sottolineato Gallera nel corso di un question time – verrà approvato dalla giunta a inizio settimana prossima. Secondo le indicazioni ministeriali la Lombardia dovrà presentare “un piano di sviluppo dei posti letto di terapia intensiva e sub-intensiva che impone di implementare i posti di terapia intensiva a 1.466, più 704 di sub-intensiva” di cui la metà trasformabili facilmente in terapia intensiva.Le strutture così utilizzate permetteranno “una gestione dei pazienti intensivi e semi intensivi più efficiente, funzionale e centralizzata rispetto alla distribuzione polverizzata degli stessi in tante strutture, anche periferiche e non dotate di tutte le competenze utili per la migliore assistenza di tale tipologia di pazienti”.