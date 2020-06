Dumenza, si rompe tubo, vie senz’acqua

«A seguito dei lavori in corso è stato rotto un tubo dell’acqua in via Volta a Dumenza, all’altezza del supermercato. Alle ore 13,00 il nostro idraulico inizierà la riparazione quindi sarà interrotta l’erogazione l’acqua sino a ultimazione dei lavori».

Lo fa sapere in una breve nota il sindaco del paese Nazario Moro.