Fine dell’anno in musica per gli alunni delle elementari del Gerbone, insieme a Davide Brambilla

La fine dell’anno si festeggia in musica, in mancanza di feste e recite di fine anno, per gli alunni della 2A e della 5A delle scuole elementari del Gerbone. La canzone è stata realizzata con i pensieri dei bambini che il maestro Davide Billa Brambilla ha trasformato in musica e fa parte del progetto del coro della Stella coi baffi che organizza anche il concerto gospel a Natale.

Davide Brambilla è un musicista professionista della band di Enrico Ruggeri. Ha suonato nell’ultimo disco di Gianni Morandi ed è stato un musicista arrangiatore storico di Davide Van De Sfroos.